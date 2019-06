Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am Sonntagnachmittag war der 80jährige Fahrer eines Pkw Audi aus Gera mit seiner Frau auf der A 9 zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz in Richtung München unterwegs. Hier auf dem rechten Fahrstreifen fahrend, kam der Mann mit seinem Pkw in einer Linkskurve allmählich nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Waldstück überschlug sich der Audi und blieb auf der linken Fahrzeugseite entgegen der Fahrtrichtung liegen. Der Fahrer und seine 75jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen den Mann aus Gera wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er hatte an der Unfallstelle mehrfach zum Ausdruck gebracht, kurz eingeschlafen zu sein.

