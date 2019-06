API-TH: Schutzplanke durchbrochen

Autobahnpolizeiinspektion

Dittersdorf

Die 28jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes aus Rastatt war am Freitagabend auf der A 9 bei Dittersdorf in Richtung Berlin unterwegs. Sie beabsichtigte hier an der Anschlussstelle die Autobahn zu verlassen. Offensichtlich war sie mit zu hoher Geschwindigkeit in der Abfahrt unterwegs. Mit dem Pkw fuhr sie geradeaus, durchbrach die Leitplanke und kam 10 Meter unterhalb eines Hangs zum Stehen. Dabei wurde die Fahrzeugführerin im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Zwei Kinder (4 und 6 Jahre/m), die mit im Fahrzeug saßen wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten wurden in Kliniken nach Jena und Zwickau gebracht. Drei Rettungshubschrauber befanden sich im Einsatz.

