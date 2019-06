Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall nach Schwächeanfall auf A 9 - Fahrer leicht verletzt

Lobenstein (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer aus der Nähe von Chemnitz verletzte sich bei einem Unfall auf der A 9 am Donnerstagabend leicht. Er verlor nach gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Auto, prallte mit einem gerade an der Anschlussstelle Lobenstein Richtung Berlin auffahrenden Pkw zusammen und fuhr in die Mittelleitplanke. Die Autobahn war zur Sicherung und Beräumung der Unfallstelle 20 Minuten voll gesperrt. Der Unfallverursacher kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

