Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Reifenplatzer auf die Seite gekippt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dittersdorf (ots)

Der 49jährige Fahrer eines Mercedes Kleintransporters aus dem Burgenlandkreis war am frühen Mittwochabend auf der A9, bei Dittersdorf in Richtung Berlin unterwegs. Aufgrund eines Reifenplatzers am hinteren linken Rad geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der rechten Leitplanke. Anschließend querte das Fahrzeug die gesamte Fahrbahn nach links, streifte die Betongleitwand und rollte nach rechts. Dabei kippte der Transporter auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte auf dieser bis zum mittleren Fahrstreifen wo er liegen blieb. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell