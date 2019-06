Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verdacht des Betruges

Neudietendorf (ots)

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters im Bereich der A 4 bei Neudietendorf mussten die Beamten der Autobahnpolizei am Dienstagmorgen feststellen, dass dessen Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Weiterhin hatte der 22jährige Fahrer keine Unterlagen dabei; er konnte somit keinen Tätigkeitsnachweis vorbringen. Ebenso gab er an, nur auf Probe zu arbeiten, so dass diese Arbeit offensichtlich nicht angemeldet war. Leistungen vom Job-Center werden allerdings von ihm bezogen. Es wird wegen Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz und Verdacht des Betruges ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell