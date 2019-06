API-TH: Erst Unfall verursacht, dann weg gefahren

Autobahnpolizeiinspektion

Ilmenau (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der A 71 bei Ilmenau Ost in Richtung Sangerhausen aufgrund einer Baustelle zu Rückstau. Hier standen zu diesem Zeitpunkt am Stauende ein Schweinfurter Pkw Peugeot auf dem linken Fahrstreifen und ein Leipziger Pkw VW auf dem rechten Fahrstreifen. Beide Fahrzeugführer sahen im Rückspiegel einen Pkw VW aus dem Ilmkreis, der ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren auf sie im Bereich der "Rettungsgasse" von hinten zukam. Versuche dem Fahrzeug auszuweichen scheiterten, so dass der 22jährige VW-Fahrer zuerst den Peugeot rammte und dann den Leipziger VW. Dabei erlitt das Verursacherfahrzeug einen Reifenschaden und verlies nach einigen Minuten die Unfallstelle an der nächsten Anschlussstelle. Bei dem Unfall wurden die drei Insassinen aus dem Leipziger VW leicht verletzt. Kurze Zeit später meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei. Nach seiner Aussage hatte er einen Zuckerschock erlitten und konnte sich an nichts mehr erinnern. Er hat sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr zu verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt.

