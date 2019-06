Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 80jähriger nach gesundheitlichen Problemen verunfallt

Ronneburg (ots)

Am Samstagnachmittag war der 80jährige Fahrer eines Pkw Opel aus Gera auf der A 4 bei Ronneburg in Richtung Dresden unterwegs. Offensichtlich erlitt der Mann einen Herzinfarkt und kollidierte zunächst mit einem Pkw Audi. Anschließend geriet der Opel nach links in die Baustellenabsicherung und die Mittelleitplanke. Diese wurde dadurch in die Überholspur der Gegenfahrspur verschoben. Der Opel-Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Eine Baustellensicherungsfirma musste sich anschließend um das Richten der Leitplanke und weiterer verschobener Sicherungsmittel kümmern. Dafür musste zeitweise jeweils der linke Fahrstreifen im Baustellenbereich beider Fahrtrichtungen gesperrt werden.

