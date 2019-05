Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 4 Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A9

Dittersdorf (ots)

Vermutlich auf Grund eines Reifenplatzers kam es am Freitag gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 2 Pkw auf der A 9. Nachdem bei einem Opel ein Reifen platzte, kam es zwischen Dittersdorf und Schleiz zu einem Zusammenstoß des Opel mit einem Citroen . Danach überschlugen sich dabei beide Pkw. Von den Insassen des Opels, einer Familie mit 2 Kindern aus Bayern, wurden die Eltern(Vater 38, Mutter 35) mittels Hubschrauber in Krankenhäuser verbracht. Um die 2 und 4jährigen Kinder kümmerten sich Seelsorger. Die beiden Insassen des Citroen aus Berlin wurden leicht verletzt. An den Autos entstand Totalschaden. Die Autobahn war ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.

