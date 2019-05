Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geschwindigkeitsüberwachung

A 4/ Stadtroda/Gera (ots)

Am Mittwoch wurde in den Vormittagsstunden auf der A 4 im Baustellenbereich bei Stadtroda, bei 80 km/h in Richtung Frankfurt/M. eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Am Nachmittag fand die Überwachung der Geschwindigkeit bei Gera in Richtung Dresden auf der A 4 statt. In den jeweils knapp sieben Stunden Messzeit wurden insgesamt 1162 Verkehrsteilnehmer geblitzt. Diese haben demnächst mit Post von der Bußgeldstelle und den entsprechenden Sanktionen zu rechnen, zudem werden 115 Fahrer für mindestens einen Monat zu Fußgängern. Als Tagesschnellster war ein Pkw bei Gera im Bereich, der mit 120 km/h aufgrund Fahrbahnschäden beschränkt ist, mit 240 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell