Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Fahrspurwechsel kollidiert, drei leicht Verletzte

Eisfeld (ots)

Am Donnerstagmittag stand auf der A 73 zwischen Eisfeld-Nord und Schleusingen in Richtung Suhl ein Fahrzeug mit Panne auf dem dortigen Standstreifen abgestellt. Hier war zu diesem Zeitpunkt ein Pkw Audi auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Die 50jährige Fahrzeugführerin schätzte die Verkehrssituation falsch ein und wechselte mit ihrem Pkw in den linken Fahrstreifen ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der hier fahrende Pkw Seat erkannte dies, konnte aber nicht mehr ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Die drei Insassen aus dem Seat wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in das Klinikum nach Suhl gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell