Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Magdala (ots)

Der 23jährige Fahrer eines Pkw Audi aus Erfurt war am Dienstagabend auf der A 4 bei Magdala offensichtlich zu schnell unterwegs. Auf dem linken Fahrstreifen geriet der Mann bei regennasser Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke. Der Audi kam an der Betongleitwand quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Leicht verletzt wurde der junge Mann in das Klinikum nach Weimar gebracht. Die A 4 musste kurzzeitig für die Bergemaßnahmen voll gesperrt werden.

