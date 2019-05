Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dresdner mit 1,31 Promille unterwegs

Stadtroda (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt die Autobahnpolizei eine Information, dass auf der A 4 in Richtung Dresden ein Pkw Volvo unterwegs ist, dessen Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung fährt. Die Mitteilerin hatte den Mann, einen 61jährigen Dresdner zuvor an einer Tankstelle bei Gotha beobachtet, wie er in sein Auto stieg und fort fuhr. Sie hatte bei ihm starken Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Pkw konnte aufgenommen und an der Rastanlage Teufelstal einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Test ergab den Atemalkoholwert von 1,31 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Klinikum Jena, der Führerschein wurde sichergestellt. Jetzt muss sich der Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell