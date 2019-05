Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Junge Autofahrerin überschlägt sich nach Sekundenschlaf auf A 71

Stadtilm (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Erfurt verunfallte in der Nacht zum Dienstag auf der A 71 an der Anschlussstelle Stadtilm. In Richtung Erfurt geriet sie bei Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrsschild und über die Leitplanke. Der Pkw überschlug sich anschließend neben der Fahrbahn, wobei die Frau unverletzt blieb.

