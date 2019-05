Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfälle und Stau in der Baustelle auf der A 9

Eisenberg (ots)

Im Baustellenbereich auf der A 9 bei Eisenberg in Richtung Berlin ereigneten sich Montag- und Dienstagnachmittag Unfälle ohne Personenschäden. Am Montag beachtete ein Autofahrer beim Auffahren auf die A 9 an der Anschlussstelle Eisenberg nicht das STOP-Schild und stieß so mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw zusammen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und blockierte den rechten Fahrstreifen. Nach zwei Stunden war der Abschleppwagen vor Ort und konnte das Hindernis beseitigen. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf bis zu fünf Kilometer Länge. Diensta kurz nach Mittag exakt die gleiche Situation: Ein Pkw beachtete beim Auffahren nicht den fließenden Verkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem Lkw. Auch hier war das Auto nicht mehr fahrbereit und blockierte den rechten Fahrstreifen - es kommt zu Stau.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell