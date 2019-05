Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall im Baustellenbereich auf A 4

Gera (ots)

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Zwickau beachtete beim Auffahren auf die A 4 im Baustellenbereich bei Gera in Richtung Dresden am späten Dienstagnachmittag nicht einen bereits hier fahrenden Lkw und kollidierte leicht seitlich mit diesem. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

