Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gestohlener BMW an Zapfsäule aufgefunden

Schmölln (ots)

Ein am Samstag im Bereich Gießen entwendeter Pkw BMW konnte in den frühen Abendstunden an der Tank- und Rastanlage Altenburger Land, an der A 4 in Richtung Dresden fest- und sichergestellt werden. Der BMW stand an einer Zapfsäule unverschlossen und mit geöffneter Seitenscheibe abgestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Gera aufgenommen.

