Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw in Auffahrt Kontrolle verloren

Ilmenau (ots)

Der 26jährige Fahrer eines Pkw Opel wollte am Sonntagnachmittag an der Anschlussstelle Ilmenau-Ost auf die A 71in Richtung Schweinfurt auffahren. Offensichtlich hatte der Mann aus Schmalkalden die Geschwindigkeit nicht den vorherrschenden Witterungsbedingungen (Regen) angepasst und fuhr zu schnell in die Kurve. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, geriet in die Böschung und landete im Straßengraben. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 3.000,- Euro.

