Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall bei Fahrspurwechsel, zwei Verletzte

Eisenach (ots)

Am Sonntagmittag fuhr die 18jährige Fahrerin eines Pkw Skoda auf der A 4 bei Eisenach in Richtung Dresden. Hierzu nutzte sie den mittleren von drei Fahrstreifen. Als sie den Fahrstreifen nach links wechseln wollte, übersah sie einen hier fahrenden Pkw Kia. Dessen 39jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen, stieß gegen den Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kia schleuderte nach rechts über alle drei Fahrstreifen und prallte hier in das Heck eines Pkw Hyundai. Der Hyundai drehte sich mehrfach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die Skoda-Fahrerin und der Fahrer des Hyundai wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus nach Eisenach gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell