Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit 2,34 Promille unterwegs

Magdala (ots)

Kurz nach Mitternacht, am frühen Freitagmorgen war auf der A 4 in Richtung Frankfurt/M. ein Kleintransporter VW unterwegs. Dem Fahrzeug folgte eine Streife der Bereitschaftspolizei Thüringen, die dabei feststellte, dass der Fahrer in Schlangenlinien fuhr. An der Anschlussstelle Magdala konnte der VW gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 39jährigen Fahrer aus Duisburg wurde ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille festgestellt. Das Fahrzeug wurde abgestellt, der Fahrer zur Blutentnahme gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Jetzt wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt. Seine Weiterreise trat er im Zug an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell