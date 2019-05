Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifen verloren, gegen Pkw geprallt

Eisenach (ots)

Am Mittwochmittag war der 72jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi aus dem Kreis Bergstraße (Hessen) auf der A 4 bei Eisenach in Richtung Frankfurt/M. unterwegs. Offensichtlich aufgrund Materialfehlers brach am Vorderrad die Felge auseinander und das Rad rollte auf die Fahrbahn. Der 47jährige Fahrer eines Pkw Bentley aus den Niederlanden befuhr zu dieser Zeit den mittleren von drei Fahrstreifen. Er konnte dem Rad nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

