Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeug brennt nach Motorschaden aus

Bild-Infos

Download

Saalburg (ots)

Am späten Sonntagabend war auf der A 9, zwischen Schleiz und Lobenstein ein Pkw Mercedes mit Anhänger aus dem Kreis Oldenburg unterwegs. Offensichtlich nach einem Motorschaden, begann es aus dem Motorraum Flammen zu schlagen. Die drei Insassen konnten mit ihrem Hund das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Auch der Anhänger konnte noch abgehängt werden. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten versuchten den Brand mit ihrem Feuerlöscher einzudämmen, was allerdings nicht gelang. Die Wertsachen aus dem Pkw konnten noch gerettet werden. Die Feuerwehr aus Schleiz befand sich im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die A 9 musste für die Zeit der Lösch- und Reinigungsarbeiten in Richtung München zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell