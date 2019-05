Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Großwechsungen (ots)

Ein Pkw Audi aus Düsseldorf und ein Pkw Mercedes aus Mühlhausen waren am Mittwochnachmittag auf der A 38 nahe Großwechsungen in Richtung Leipzig unterwegs. Der 38jährige Fahrer des Mercedes wollte hier den Audi überholen. Als sich beide Fahrzeuge nebeneinander auf einer Höhe befanden, zog der 41jährige Audi-Fahrer nach links und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die A 9 musste zeitweise in Richtung Leipzig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell