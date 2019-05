Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Fahrer vom Dach der Zugmaschine gefallen

Hirschberg (ots)

Am Mittwochmittag ging bei der Autobahnpolizei eine Meldung ein, dass auf der Raststätte Hirschberg, an der A 9 in Richtung Berlin ein Lkw Fahrer vom Dach seiner Zugmaschine gefallen war und nun auf dem Parkplatz neben seinem Fahrzeug liegt. Rettungskräfte kamen zum Einsatz und nahmen ihn mit ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei dem "Unglücksraben" wurde eine Sprunggelenksfraktur festgestellt. Er hatte auf dem Dach der Zugmaschine versucht, eine SAT-Schüssel zu befestigen.

