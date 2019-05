Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kontrolle verloren, Wildschutzzaun durchbrochen

Lederhose (ots)

Am Mittwochmittag war die 47jährige Fahrerin eines Pkw Nissan aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Sie verlor in der Nähe der Anschlussstelle Lederhose die Kontrolle über ihr Fahrzeug, verriss das Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einer Kilometrierungstafel und durchbrach den angrenzenden Wildzaun. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell