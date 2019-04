Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Wieder Planenschlitzer "am Werk"

A 38 Leinefelde-Bleicherode (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag entlang der A 38 in Richtung Leipzig wieder auf zwei Parkplätzen tätig geworden. Auf dem Parkplatz Galgenberg wurden von einem polnischen Lastzug, von der Ladefläche zwei Kartons mit Markenkleidung entwendet. Die nächste Meldung kam vom Parkplatz Eichsfeld. Auch hier wurde ein polnischer Lastzug angegriffen. Insgesamt 3,5 Paletten mit vermutlich 87 Computermonitoren fehlten, nachdem der Fahrer am Morgen bemerkt hat, dass das Fahrzeug vorher " geschlitzt" wurde. Der Gesamtbeuteschaden wird mit ca. 25.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen laufen.

