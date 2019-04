Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach links ausgewichen, Leitplanke beschädigt

Bad Klosterlausnitz (ots)

Nach Angaben eines 37jährigen tschechischen Lastzugfahrers wollte dieser am frühen Dienstagmorgen auf der A 9, bei Bad Klosterlausnitz in Richtung München einen polnischen Lkw überholen. Während des Überholvorganges kam der Lkw nach links, so dass der Mann aus Tschechien noch weiter nach links ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Diese wurde auf knapp 25 Metern beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die A 9 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000,- Euro an Lastzug und Einrichtungen der Autobahn.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell