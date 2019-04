Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Unfall auf der A 4 - eine Frau kommt ums Leben, 17 Verletzte

Kraftsdorf (ots)

Auf der A 4 ereignete sich Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Rüdersdorf in Richtung Dresden ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und vielen Verletzten. 17 Fahrzeuge fuhren hier ineinander, es gab 17 Verletzte, darunter sieben schwer zum Teil lebensbedrohlich verletzte. Eine 68-jährige Frau aus dem Landkreis Zwickau kam bei dem Unfall ums Leben. Mehrere Autofahrer waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden in Zelten vor Ort behandelt und mit unzähligen Rettungswagen und zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auslöser des Unfalls waren Asphaltarbeiten auf der Gegenfahrbahn. Durch den heißen Asphalt verdampfte das Regenwasser und bildete eine dichte Nebenwolke, welche über die betroffene Fahrbahn zog und den Autofahrern die Sicht nahm. Diese bremsten und nachfolgende Fahrzeuge fuhren in diese, sodass binnen kurzer Zeit 17 Fahrzeuge zusammen stießen. Die Autobahn war in Richtung Dresden vier Stunden voll gesperrt. Ein Gutachterteam war vor Ort. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten.

