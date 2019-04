Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Massenanfall von Unfällen auf der A 71 mit vielen Verletzten

Bild-Infos

Download

A 71 Meiningen-Nord-Dreieck Suhl (ots)

Am Sonntagmittag ereilte Niederschlag in Form von Regen- und Hagelschauern auf der A 71 die Verkehrsteilnehmer so derart, dass die Fahrbahn im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl vereiste. Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich hier auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen vier Verkehrsunfälle, bei denen es fast nur bei Blechschäden blieb. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Schweinfurt kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, an denen insgesamt (Stand: 14:45 Uhr) 50 Fahrzeuge beteiligt sind. Unter anderem kam es zu Auffahrunfällen oder aber die Fahrzeuge gerieten ins Rutschen und kollidierten mit der Leitplanke. Momentan wird von einer Anzahl an Verletzten von 21 leicht- und vier schwerverletzten Personen ausgegangen. Durch die zuständige Rettungsleitstelle wurde Katastrophenalarm ausgerufen. Auf der A 71 sind derzeit Zelte und Sammelstellen eingerichtet. Die Autobahn ist in beiden Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, wie lange die Rettungs-, Berge-und Aufräumarbeiten andauern werden.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Telefon: 036601 700



http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell