Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Auflieger ausgebrannt

Bodenrode-Westhausen (ots)

In Geduld mussten sich seit dem Mittwochabend Verkehrsteilnehmer auf der A 38 bei Bodenrode-Westhausen üben. Besonders war die Richtungsfahrbahn Leipzig betroffen. Hier hatte, vermutlich wegen eines technischen Defekts, der Sattelauflieger eines Erfurter Lastzuges Feuer gefangen. Dieser brannte komplett, inklusive Ladung ab. Die Zugmaschine konnte vorher noch abgehängt werden, das Feuer griff auf den angrenzenden Böschungsbereich über. Der 58jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Teile der Ladung verteilten sich auf beiden Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Leipzig. Da es sich dabei um Kosmetikartikel (Deo-Spray, Shampoo und Haarfärbemittel) handelte, musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde jeweils an den Anschlussstellen Arenshausen und Leinefelde abgeleitet. Eine Umleitungsstrecke war ausgeschildert. Am Donnerstagmorgen konnte auf der Richtungsfahrbahn Leipzig gegen 07:00 Uhr der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Der rechte Fahrstreifen wird für die Reinigungsarbeiten noch gesperrt bleiben. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug, Ladung, Böschung und Fahrbahn wird mit ca. 100.000,- Euro beziffert. Inwieweit und in welcher Form Reparaturarbeiten an der Fahrbahn erforderlich werden, wird demnächst mit den zuständigen Behörden zu klären sein.

