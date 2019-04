Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Landrover überschlägt sich, zwei Insassen schwer verletzt

Heringen (ots)

Am Samstagvormittag war der 77jährige Fahrer eines Pkw Landrover auf der A 38 bei Heringen in Richtung Leipzig unterwegs. Beim Abfahren in der Anschlussstelle Heringen kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet auf die aufsteigende Leitplanke und überschlug sich. Auf dem Dach, in einem Böschungsbereich neben der Auffahrt blieb das Fahrzeug liegen. Der Fahrzeugführer und seine 80jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Nordhausen gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

