API-TH: Unfallgeschehen auf den Autobahnen von 06:00-12:00 Uhr

A 71 Anschlussstelle Meiningen Nord-Dreieck Suhl

Am Donnerstagmorgen befuhren zwei Pkw die A 71 Ri. Sangerhausen. Da der Fahrzeugführer eines zu überholenden Pkw seiner Rückschaupflicht beim Spurwechsel nicht nachkommt und ebenfalls ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen will kommt es zur Kollision mit der Mittelleitplanke. Dabei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt.

-------------------------------------------------

A 38 Breitenworbis (PP Eichsfeld) Richtung Leipzig

Der 86jährige Fahrer eines französischen Pkw Mercedes kam am Donnerstagmorgen aufgrund Unaufmerksamkeit bei der Einfahrt zum Parkplatz auf die rechte Leitplanke und anschließend dahinter zum Stehen. Der Fahrer wurde zur Überwachung in das Klinikum nach Heiligenstadt gebracht. -------------------------------------------------

A 71 Erfurt Bindersleben

Ein Lkw aus dem Ilmkreis befuhr den rechten und ein Pkw den linken von zwei Fahrstreifen am Donnerstagmorgen auf der A 71 in Rtg. Sangerhausen. Der Lkw scherte zum Überholen aus, ohne auf den Pkw zu achten. Es kommt zur Kollision und der Pkw wurde ca. 200m an der Mittelleitplanke mitgeschleift. Dabei wurde eine Person verletzt. -------------------------------------------------

A38 Rtg. L AS(05) Heilbad Heiligenstadt - AS(06) Leinefelde-Worbis

Am Donnerstagmorgen fährt ein Pkw Mercedes auf dem linken von zwei Fahrstreifen auf der BAB 38 in Richtung Leipzig. Ein Pkw Ford fährt an der Anschlussstelle Leinefelde auf die Autobahn auf und wechselt unvermittelt auf den linken Fahrstreifen. Hier kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. In der weiteren Folge kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt im Straßengraben stehen. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt.

