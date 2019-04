Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 32jähriger Mann fährt mit 2,57 Promille auf der A 9

Hermsdorf (ots)

Am späten Mittwochabend ging bei der Autobahnpolizei die Meldung ein, dass sich auf der A 9 in Richtung Berlin ein Pkw bewegt, der in Schlangenlinien fährt. Das Fahrzeug, ein polnischer VW konnte am Hermsdorfer Kreuz aufgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,57 Promille. Es folgte die Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und des Fahrzeugschlüssels. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

