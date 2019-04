Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter mit Anhänger überladen

Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochabend wurde auf der A38 in Richtung Leipzig ein 39-jähriger litauischer Fahrzeugführer kontrolliert, der mit seinem Kleintransporter und einem Anhänger drei Pkw transportierte. Die augenscheinliche Überladung wurde durch eine Verwiegung bestätigt. Die zulässige Gesamtmasse des Zuges (5500 Kg) wurde um 3700 Kg überschritten und brachte 9200 Kg auf die Waage. Bei der Verwiegung des Anhängers kam heraus, dass die zulässige Anhängelast des Kleintransporters (3000 Kg) um 1580 Kg überschritten wurde. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, bis er umgeladen hatte. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 740EUR hinterlegen

