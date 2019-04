Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit 1,76 Promille auf der A 4 mehrfach in die Leitplanke gefahren

Gera-Hermsdorf-Stadtroda (ots)

Mehrere Anrufe gingen am Donnerstagabend bei der Autobahnpolizei am Hermsdorfer Kreuz ein, weil ein Pkw Renault auf der A 4 bei Gera in Schlangenlinien unterwegs war. Laut Informationen bewegte sich das Fahrzeug meistens zwischen mittleren und linken Fahrstreifen und zeigte ein rücksichtsloses Fahrverhalten. Die eingesetzte Streife der Autobahnpolizei versuchte den Pkw zu stoppen, was schließlich auf der A 4 in der Nähe von Stadtroda gelang. Der Fahrzeugführer, ein 40jähriger Mann aus dem Erzgebirgskreis stand unter der Einwirkung von Alkohol. 1,76 Promille ergab der durchgeführte Test. Es folgte die Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Nach den Zeugenaussagen von Anrufern war der Renault-Fahrer während seiner "Tour" auf der A 4 mehrfach mit der Leitplanke kollidiert. Verletzt wurde niemand. Er hat sich jetzt u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten.

