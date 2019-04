Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anhänger fängt auf A 4 Feuer

Eisenach (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an der Bremse oder Achse geriet Mittwochmittag ein mit einer Arbeitsmaschine (Bohrgerät) beladener Anhänger auf der A 4 Richtung Dresden kurz vor dem Parkplatz Hainich in Brand. Der Lkw-Fahrer kann noch den Parkplatz ansteuern, den Brand jedoch nicht eigenständig löschen und informierte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand auf dem Parkplatz. Der Schaden an Anhänger und Arbeitsmaschine wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell