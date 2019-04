API-TH: Unfallflüchtiger unter Alkohol auf A 9 gestellt

Autobahnpolizeiinspektion

Weil er mit einem Pkw VW, der mehrere Unfallschäden aufweist und in Schlangenlinien unterwegs war, wurde am Donnerstagabend ein 53jähriger Mann aus Fürth angehalten und kontrolliert. Bereits an der Rastanlage Hirschberg war das Fahrzeug aufgefallen, kam aber zu diesem Zeitpunkt den Aufforderungen anzuhalten nicht nach. Nahe des Parkplatzes Rodaborn auf der A 9 konnte der VW, der bis dahin weiter in Schlangenlinien fuhr, gestoppt werden. Zu seinen Unfallschäden befragt gab er an, dass er in Bamberg einen Unfall gehabt hätte. Zudem wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Es folgte die Blutentnahme und Sicherstellung von Fahrzeug und Führerschein. Der Mann muss sich jetzt wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Unfallflucht auf der A 9, bei Bayreuth begangen wurde. Hierzu ermitteln jetzt die bayerischen Kollegen.

