Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf A 4

Gera (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden Freitagvormittag auf der A 4 bei Gera zwei Männer aus Tschechien leicht verletzt. Sie fuhren in Richtung Dresden, als nach Aussagen des 58-jährigen Fahrers das Auto vor ihnen plötzlich gebremst hatte, sie nicht mehr ausreichend bremsen konnten und auffuhren. Die Fahrerin des Autos konnte die Aussage der Männer nicht bestätigen und will ganz normal gefahren sein. Der 58-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden 12.000 Euro Sachschaden.

