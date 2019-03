Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Getränketransporter verliert Ladung

Gotha (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen war ein Getränke-Lkw auf die A 4 an der Anschlussstelle Gotha in Richtung Dresden aufgefahren. Kurze Zeit später bemerkte der Fahrer, dass bei seinem Anhänger die Bordwände herunter klappten und sich die Ladung in Form von Getränkekisten mit Glasflaschen auf der Autobahn verteilte. Diese blieb auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen, auf einer Länge von knapp 200 Metern liegen. Der Verkehr konnte auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden, bis die betroffenen Fahrstreifen bereinigt waren. Offensichtlich hatte sich der Anhänger des Getränkelasters aufgeschaukelt, so dass die Ladung gegen die Bordwand drückte und anschließend herunterfallen konnte.

