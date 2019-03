Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Beim Ausweichen Kontrolle verloren

Bild-Infos

Download

Mellingen (ots)

Die 58jährige Fahrerin eines Pkw Renault aus dem Kreis Weimarer Land war am Mittwochmittag auf der A 4 bei Mellingen in Richtung Frankfurt/M. unterwegs. Als ein vor ihr fahrendes Fahrzeug ein Teil des Auspuffs verlor, versuchte sie diesem auszuweichen. Dabei geriet sie nach links und kollidierte hier mit der Betonschutzwand. Anschließend kam der Renault auf dem rechten Fahrstreifen und Standstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug, das den Auspuff verloren hatte, konnte nicht festgestellt werden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in die Klinik nach Weimar gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell