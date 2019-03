Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw auf nasser Fahrbahn überschlagen

Lederhose (ots)

Mit seinem Pkw Mercedes war am späten Dienstagabend ein 50jähriger Mann aus Forchheim auf der A 9, nahe Lederhose in Richtung München unterwegs. Mit unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die anliegende Böschung. Auf dem Standstreifen blieb das Fahrzeug stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell