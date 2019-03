Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geschwindigkeit unterschätzt, auf Lkw aufgefahren

Erfurt (ots)

Die 58jährige Fahrerin eines Pkw Opel war am Dienstagmorgen auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Sie befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen. Vor ihr befand sich ein Lkw, der langsamer fuhr. Um nicht auf diesen aufzufahren wich die Opel-Fahrerin nach rechts aus und fuhr hier auf einen Lkw auf. Der Opel drehte sich und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Erfurt gebracht.

