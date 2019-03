Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dieseldiebe auf frischer Tat gestellt

Hörselberg-Hainich (ots)

Drei Dieseldiebe hat die Autobahnpolizei in der vergangenen Nacht auf dem Parkplatz Hainich auf der A 4 bei Hörselberg-Hainich gestellt und festgenommen. Als ein 37-jähriger Lkw-Fahrer einer Spedition aus Brandenburg bemerkte, wie sich drei Männer an seinem Tank zu schaffen machten, informierte er sofort die Polizei. Die war wenig später vor Ort und konnte drei polnische Tatverdächtige im Alter zwischen 27 und 41 Jahren auf frischer Tat stellen. Mehrere schon zum Teil gefüllte 30 Liter Kanister und ein Zapfschlauch wurden sichergestellt. Die der Polizei wegen gleicher Delikte nicht unbekannten Tatverdächtigen wurden festgenommen und befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam.

