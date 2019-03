Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autofahrer retten Frau auf A 71 das Leben

Meiningen (ots)

Zwei Autofahrer haben Sonntagmittag auf der A 71 einer 77-jährigen Frau aus Südthüringen das Leben gerettet. Beide Männer hielten an, als sie die ältere Dame auf der 675m hohen Talbrücke Schwarza bei Meiningen sehen und vermuteten, dass sie sich das Leben nehmen will. Sie können die Frau glücklicherweise davon abhalten und die Polizei sowie den Rettungsdienst informieren. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie psychologisch betreut wird.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell