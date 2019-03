Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Lkw Reifen geplatzt, Pkw überschlägt sich

Dittersdorf (ots)

Am Freitagmorgen wollte auf der A 9 Richtung München, nahe Dittersdorf ein Lkw einen anderen Lkw überholen. An dem überholenden Lkw platzte ein Reifen und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auf dem linken Fahrstreifen ein Jenaer PKW VW, mit dem der schleudernde Lkw kollidierte. Der VW kam nach links ab, stieß in die Mittelleitplanke und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer des Pkw verletzt und in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht. Die A 9 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

