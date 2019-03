Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach rechts abgekommen und verunfallt

Erfurt (ots)

Der 56jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger war am Donnerstagmorgen auf der A 71 bei Erfurt in Richtung Sangerhausen unterwegs. Hier kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, zerstörte eine Notrufsäule und ca. 40 Meter Leitplanke. Ebenfalls wurde die angrenzende Böschung und der Hang beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70.000,- Euro.

