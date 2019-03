Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auch Sonntagmorgen kann man beim Rasen auf der Autobahn erwischt werden

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Sonntagmorgen 7 Uhr war auf der A 4 zwischen Stadtroda und Jena nicht viel los. Es war kaum Verkehr und von der Polizei weit und breit nichts zu sehen - so dachte ein 53-jähriger Autofahrer aus Darmstadt vielleicht. Fakt ist, dass er in dem auf 100 km/h begrenzten Bereich doppelt so schnell war und stolze 200 km/h auf dem Tacho hatte - dokumentiert von einem Videowagen der Autobahnpolizei hinter ihm. Als die Beamten auf den "Kopf" drückten, war der Mann zwar nicht mehr ganz so schnell, dennoch blieben nach Abzug der Toleranzen noch 185 km/h übrig. Hierfür sieht der Bußgeldkatalog 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot vor.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell