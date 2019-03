Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall im Tunnel Rennsteig auf A 71 nach Bremsmanöver

Gräfenroda (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkws ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag auf der A 71 Richtung Erfurt im Rennsteigtunnel bei Gräfenroda. Ein Lkw hatte ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst. Der zu dicht hinten ihm fahrende Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausreichend bremsen und fuhr leicht auf. An beiden Fahrzeugen entstanden je 1.000 Euro Sachschaden. Beide konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Hierfür war der rechte Fahrstreifen im Tunnel gesperrt. Der 48-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Holzminden gab gegenüber der Polizei an, dass sein Lkw eigenständig eine Gefahrenbremsung eingeleitet hatte.

