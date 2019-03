Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autofahrer baut Unfall unter Drogen auf A 4 und flüchtet zu Fuß

Eichelborn (ots)

Ein unter Drogeneinfluss stehender 35-jähriger Autofahrer aus Dresden verursachte Freitagmittag auf der A 4 bei Eichelborn einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Der Mann war kurz vor dem Rasthof Eichelborn in Richtung Dresden auf einen Lkw aufgefahren, hatte sich anschließend gedreht und war auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Er flüchtete unmittelbar nach dem Unfall über ein angrenzendes Feld. Es wurden sofort Einheiten der Bereitschaftspolizei und der Polizei Weimar zur Unterstützung der Autobahnpolizei bei der Suche nach dem Flüchtigen eingesetzt. Beamte der Polizei Weimar konnten den Fahrer wenig später zwei Kilometer entfernt nahe der Ortschaft Utzberg aufgreifen. Er hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen, was seine Flucht begründen könnte. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht erstattet. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wegen der Aufräum- und Reinigungsarbeiten kam es zu leicht Behinderungen auf der A 4.

