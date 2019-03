Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Weiterfahrt bei Lastzug untersagt

Hermsdorf (ots)

Am Dienstnachmittag wurde auf der A9, am Hermsdorfer Kreuz ein polnischer Sattelzug angehalten und kontrolliert. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten zuvor mitgeteilt, dass am Auflieger des Fahrzeuges die Planen ausgebeult sind und die Vermutung nahe liegt, dass hier mit der Ladung etwas nicht stimmt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Ladung auf dem Auflieger nicht ordnungsgemäß gegen Verrutschen gesichert war. Die Fahrt war hier für den 26jährigen Fahrer zunächst zu Ende. Er musste sich darum kümmern, dass ein Umladen erfolgt.

