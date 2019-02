Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fußballfans bedienen sich in Autobahnraststätte auf A 4

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag bedienten sich alkoholisierte Fußballfans in der Raststätte Eichelborn auf der A 4 an Lebensmitteln und Alkohol, ohne diese zu bezahlen. Sie waren auf dem Weg zu einem Bundesligaspiel nach Sachsen. Einige der Fans aus dem Bus, der mit knapp 50 Personen besetzt war, hatten die Waren im Verkaufsraum entwendet, verzehrt oder beschädigt. Bevor die Fahrt zum Fußballspiel weitergehen konnte, wurden die Personalien der Beteiligten aufgenommen und die entsprechenden Anzeigen wegen Diebstahl gefertigt. Der Schaden, der mit knapp 1.000,- Euro zu beziffern war, wurde von den Fans an Ort und Stelle noch beglichen. Verletzt wurde niemand. Unterstützt wurden die Kollegen der Autobahnpolizei von Kräften der Polizeiinspektion Weimar und der Bereitschaftspolizei Thüringen. Eine weitere Begleitung des Busses durch Polizeikräfte verlief problemlos.

